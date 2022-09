Nonostante il crypto winter crescono gli investimenti in criptovalute

(Di martedì 13 settembre 2022) Sono tantissimi gli investitori che si affidano ad un botper negoziare sui mercati. Altrettanti coloro che preferiscono invece agire in totale autonomia senza la guida di un bot. Qualunque sia la soluzione di trading dipreferita, gli investitori italiani e mondiali non sono affatto spaventati dal cosiddetto inverno delle. Sia i piccoli sia i grandi gestori patrimoniali globali non si sono fatti impressionare dal. Anzi sono pronti a promuovere ed investire su molti prodotti crittografici e nuove risorse digitali. Ma cos’è effettivamente successo? La quotazione delleha subito uno scossone al ribasso. Pertanto il prezzo delle criptomonente è sceso. Alla base di questa oscillazione piuttosto ...

43pb25pb : Nonostante l'ultimo ''pump'' delle #Crypto le riserve di #BTC degli exchange continuano ad aumentare da inizio mese… - SentinelBtc : #Polygon $MATIC prevede di aumentare la forza lavoro del 40% nonostante l’attuale mercato ribassista, mantenendo sg… - tutto_crypto : Nonostante il #bearmarket, #PolygonMatic prevede di espandere il proprio organico di oltre il 40% entro il 2022. L… - tutto_crypto : 'Visa, MasterCard e American Express insieme [...] hanno consumato meno dell'1% dell'elettricità utilizzata da… - tutto_crypto : Nonostante l'ottimo pump di #BTC e delle altre crypto (e relativa #shortsqueeze ), le liquidazioni delle ultime 24… -

Punto Informatico

I volumi di tradingIl settore dellelo spauracchio dell'iper inflazione, la guerra e il caro prezzi delle materie prime che ne consegue, non ha spaventato gli investitori ...ciò, BTC/USD deve ancora affrontare i livelli più significativi del mercato ribassista ... afferma il popolare account Twitter Il Capo of: Un altro tweet ha tuttavia avvertito che "... Shiba Inu batte Ethereum: ecco perché dovresti acquistare la crypto La Germania ha spiegato che sono da intendersi tax free i capital gain sul Bitcoin, a patto che restino sul wallet per più di un anno. I privati in Germania non saranno soggetti a tasse sul capital ...Colpo di scena per Shiba Inu che è riuscita a battere Ethereum nonostante tutto il rumore che sta facendo la sua fusione a The Merge.