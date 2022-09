NFL 2022 2023 | week 1 | i Broncos sprecano | Seahawks ringraziano e vincono 17-16 nel MNF

(Di martedì 13 settembre 2022) La prima settimana di NFLsi chiude con il successo nel ‘Monday Night Football’ dei Seattleai danni dei Denverper 17 a 16, nella partita che segnava il ritorno di Russell Wilson nella città in cui ha giocato per i primi nove anni della sua carriera. Un ritorno amaro e chiuso con Denver che a pochi secondi dal termine sbaglia il (disperato) field goal della vittoria con il suo kicker Brandon McManus dalle 64 yards di distanza.che hanno tanto da recriminare per le occasioni mancate: ben due volte sono arrivati ad una 1 yard dalla meta, salvo in entrambi i casi perdere il pallone con entrambi i running backs, prima Melvin Gordon e poi Javonte Williams. RISULTATI E CLASSIFICHE IL PROGRAMMA DI2 Dall’altro lato buona prestazione per il redivivo ...

NFL 2022/2023, WEEK 2: PROGRAMMA, ORARI e diretta tv