MotoGP, Joan Mir recupera dall’infortunio e torna in gara già questo weekend ad Aragon con la Suzuki (Di martedì 13 settembre 2022) Insieme a Marc Marquez, questo weekend anche Joan Mir tornerà in pista per disputare il Gran Premio d’Aragon 2022, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota spagnolo della Suzuki ha annunciato poche ore fa il suo rientro dopo aver saltato l’ultimo GP di San Marino a Misano per infortunio. Lo scorso 21 agosto, durante il primo giro del GP d’Austria al Red Bull Ring, il campione iridato del 2020 era caduto rimediando una lesione a un osso e ai legamenti della caviglia destra. A tre settimane dall’incidente, Mir si è consultato con il dottore Juan Garcias ed è pronto a rimettersi in gioco già al MotorLand. “Sono molto contento di poter venire ad Aragon. Non è stato facile saltare una gara e guardarla in TV da casa! Finalmente ho ... Leggi su oasport (Di martedì 13 settembre 2022) Insieme a Marc Marquez,ancheMir tornerà in pista per disputare il Gran Premio d’2022, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale. Il pilota spagnolo dellaha annunciato poche ore fa il suo rientro dopo aver saltato l’ultimo GP di San Marino a Misano per infortunio. Lo scorso 21 agosto, durante il primo giro del GP d’Austria al Red Bull Ring, il campione iridato del 2020 era caduto rimediando una lesione a un osso e ai legamenti della caviglia destra. A tre settimane dall’incidente, Mir si è consultato con il dottore Juan Garcias ed è pronto a rimettersi in gioco già al MotorLand. “Sono molto contento di poter venire ad. Non è stato facile saltare unae guardarla in TV da casa! Finalmente ho ...

