Milan, Saelemaekers: “Mentalità e fuoco dentro: in questo siamo i migliori” (Di martedì 13 settembre 2022) Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, ha parlato di Milan-Dinamo Zagabria, partita valida per la 2^ giornata del gruppo E di Champions League Leggi su pianetamilan (Di martedì 13 settembre 2022) Alexis, esterno rossonero, ha parlato di-Dinamo Zagabria, partita valida per la 2^ giornata del gruppo E di Champions League

PietroMazzara : Stefano #Pioli verso il miglior #Milan possibile contro la #DinamoZagreb in #UCL Maignan; Calabria, Kalulu, Tomor… - AntoVitiello : ?? Partita rognosa a #Salisburgo, ritmi alti, ma il punto del #Milan non è da buttare. #Saelemaekers e #Leao i migli… - lucabianchin7 : Tracce di #Milan a Salisburgo. ??città tranquilla, un po’ distaccata ??probabile XI: Maignan; Calabria, Kalulu, Tom… - RadioRossonera : #Saelemaekers carico per la #Champions e svela il punto di forza della squadra?? - PianetaMilan : #Milan, #Saelemaekers: “Mentalità e fuoco dentro: in questo siamo i migliori” #ACMilan #SempreMilan -