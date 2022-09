Lavoro: Consulenti, ecco approfondimento su 'Smart working: istruzioni per l'uso' (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Labitalia) - Entro il primo novembre 2022 i datori di Lavoro dovranno comunicare l'attivazione di nuovi accordi di Lavoro agile o le modifiche di precedenti intese. A stabilirlo il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dopo le numerose criticità emerse in fase di prima applicazione delle nuove modalità, in vigore dal primo settembre scorso. Su questi aspetti si concentra l'approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo 'Smart working: istruzioni per l'uso' di oggi 13 settembre, con il quale vengono analizzati anche i profili sanzionatori e fornite utili FAQ per sciogliere i dubbi più frequenti in materia di Lavoro agile dopo il ritorno alla procedura ordinaria. Come ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Labitalia) - Entro il primo novembre 2022 i datori didovranno comunicare l'attivazione di nuovi accordi diagile o le modifiche di precedenti intese. A stabilirlo il ministero dele delle Politiche Sociali dopo le numerose criticità emerse in fase di prima applicazione delle nuove modalità, in vigore dal primo settembre scorso. Su questi aspetti si concentra l'della Fondazione Studideldal titolo 'per l'uso' di oggi 13 settembre, con il quale vengono analizzati anche i profili sanzionatori e fornite utili FAQ per sciogliere i dubbi più frequenti in materia diagile dopo il ritorno alla procedura ordinaria. Come ...

