“Io a Totti l’ho detto”. Ilary Blasi, ora parla anche Rocco Siffredi. Con sincerità (Di martedì 13 settembre 2022) “Ilary Blasi è una calcolatrice”, a dirlo è Rocco Siffredi. Parliamo naturalmente della difficile separazione tra Ilari e Totti e stavolta a dire la sua è anche il famoso attore a luci rosse. In un’intervista a Mow, Siffredi ha spiegato di conoscere personalmente l’ex calciatore e la conduttrice Mediaset e di provare grande simpatia soprattutto per l’ex capitano della Roma. A dire di Rocco, l’ex capitano sarebbe ancora innamorato della Blasi, data l’ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Si capisce che è ancora innamoratissimo – dice Siffredi, sostenendo che Totti sia ancora molto legato a Ilary -, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto. È anche vero ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 settembre 2022) “è una calcolatrice”, a dirlo è. Parliamo naturalmente della difficile separazione tra Ilari ee stavolta a dire la sua èil famoso attore a luci rosse. In un’intervista a Mow,ha spiegato di conoscere personalmente l’ex calciatore e la conduttrice Mediaset e di provare grande simpatia soprattutto per l’ex capitano della Roma. A dire di, l’ex capitano sarebbe ancora innamorato della, data l’ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Si capisce che è ancora innamoratissimo – dice, sostenendo chesia ancora molto legato a-, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto. Èvero ...

Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - arabellara : non me ne fregava niente di sapere che fossero sposati... ho letto titoli di un'intervista sgradevolissima rilascia… - Berlin20223 : RT @Linkiesta: L’autogol di #Totti, le borse di #Ilary e la vita formidabile sceneggiatrice Stiamo assistendo a un sequel, questa volta su… - gmduello : Ha raccontato i principali eventi degli ultimi 30 anni, ha intervistato da Obama a De Lillo, da Abu Mazen a Morrico… - dragonerossoen1 : @redblack1980 @SampNews24 L’ho detto apposta infatti …. Ma spero che succeda come Totti Ilary -