Fast Animals and Slow Kids e Ligabue insieme in Il tempo è una bugia (Di martedì 13 settembre 2022) I Fast Animals and Slow Kids e Luciano Ligabue insieme nel singolo Il tempo è una bugia I Fast Animals and Slow Kids, la rock band perugina che con oltre 10 anni di attività e 6 album ha conquistato uno dopo l'altro uno stuolo di fedelissimi fan, festeggia l'anniversario della pubblicazione dell'ultimo fortunato album È già domani (pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva per Believe) con un nuovo singolo inedito e una straordinaria collaborazione. Sarà infatti disponibile da venerdì 16 settembre in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica Il tempo è una bugia(in distribuzione per Warner Music Italy), brano scritto e cantato con ...

