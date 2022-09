Elezioni 2022 estero, a Barcellona errore tipografia “ma voto è valido” (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “Barcellona è un caso dove si è prodotto un disguido che ha riguardato una piccola parte di elettori: non tutte le buste degli elettori a Barcellona hanno riscontrato questo problema. E’ successo che nel certificato elettorale la tipografia, che si è assunta piena responsabilità dell’errore, ha scritto ‘referendum abrogativo’ invece che ‘Elezioni politiche’ ma il codice elettore resta lo stesso è il voto è quindi valido”. Il direttore generale per gli Italiani all’estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Esteri, Luigi Maria Vignali, chiarisce così l’episodio di Barcellona nel corso di una conferenza alla Farnesina. “Quest’anno ci siamo focalizzati sulla sicurezza del voto per corrispondenza, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “è un caso dove si è prodotto un disguido che ha riguardato una piccola parte di elettori: non tutte le buste degli elettori ahanno riscontrato questo problema. E’ successo che nel certificato elettorale la, che si è assunta piena responsabilità dell’, ha scritto ‘referendum abrogativo’ invece che ‘politiche’ ma il codice elettore resta lo stesso è ilè quindi”. Il direttore generale per gli Italiani all’e le Politiche Migratorie del Ministero degli Esteri, Luigi Maria Vignali, chiarisce così l’episodio dinel corso di una conferenza alla Farnesina. “Quest’anno ci siamo focalizzati sulla sicurezza delper corrispondenza, ...

