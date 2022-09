Di Maria ha un grande problema: la Juventus ora trema (Di martedì 13 settembre 2022) Angel Di Maria è stato visto come uno dei grandi colpi di mercato di Madama, ma i suoi problemi fisici stanno preoccupando sempre di più. Quando si acquista un giocatore come Angel Di Maria è davvero molto difficile riuscire a rimanere lucidi per quanto riguarda la decisione legata allo schema tattico e alla prestanza fisica, perché stiamo parlando senza alcun tipo di problema di uno dei più grandi campioni del nuovo millennio. LaPresseLa Juventus è sempre stata una delle squadre e società maggiormente apprezzata per essere sempre stata in grado di rimanere lucida nei momenti anche più complicati della propria storia. Nella maggior parte dei casi infatti gli acquisti sono sempre stati dei giocatori assolutamente essenziali per il momento storico che stava attraversando Madama, magari rinunciando anche a grandi campioni ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 13 settembre 2022) Angel Diè stato visto come uno dei grandi colpi di mercato di Madama, ma i suoi problemi fisici stanno preoccupando sempre di più. Quando si acquista un giocatore come Angel Diè davvero molto difficile riuscire a rimanere lucidi per quanto riguarda la decisione legata allo schema tattico e alla prestanza fisica, perché stiamo parlando senza alcun tipo didi uno dei più grandi campioni del nuovo millennio. LaPresseLaè sempre stata una delle squadre e società maggiormente apprezzata per essere sempre stata in grado di rimanere lucida nei momenti anche più complicati della propria storia. Nella maggior parte dei casi infatti gli acquisti sono sempre stati dei giocatori assolutamente essenziali per il momento storico che stava attraversando Madama, magari rinunciando anche a grandi campioni ...

