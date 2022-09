(Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Ilsi impone 2-0 sulnella seconda gara del gruppo C diLeague. I tedeschi si portano così a 6 punti davanti a Barca e Inter con 3 e il Viktoria Plzen a 0. La squadra di Julian Nagelsmann ha dimostrato la sua forza chiudendo la gara nel giro di cinque minuti con le reti al 50? di Hernández e al 54? di Sané. Lewandowski, il grande ex della gara, ha provato in tutti i modi a segnare ma senza successo ed ha anche servito un bel pallone filtrante per Pedri che ha colpito il palo. Funweek.

DiMarzio : #ChampionsLeague | @FCBayern-@FCBarcelona, Robert #Lewandowski torna all’#AllianzArena da avversario - DiMarzio : #ChampionsLeague | Le formazioni ufficiali di @FCBayern e @FCBarcelona - gippu1 : Robert #Lewandowski segna 3 gol in Barcellona-Viktoria Plzen e diventa il primo calciatore della storia a segnare u… - pleccese : Champions, Bayern-Monaco-Barcellona 2-0 ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Champions, Bayern-Monaco-Barcellona 2-0 ??Leggi di più su -

Non ha avuto il ritorno che sperava Robert Lewandowski, alla prima da ex contro ilMonaco. I bavaresi hanno vinto 2 - 0 e il polacco ha forse patito l'emozione, non riuscendo a concretizzare nessuna delle quattro occasioni avute almeno per far male a ...Il Barça perdona, ilno. E caccia via i dubbi accumulati in Bundesliga reiterando la sua candidatura al trono europeo e conquistando la quarta vittoria sui catalani in 2 anni: 8 - 2 nell'agosto 2020, doppio 3 - 0 ...Chiusa la prima serata del secondo turno di Champions: vittoria netta per il Bayern Monaco contro il Barcellona, Klopp passa in extremis ...I risultati del martedì della seconda giornata della fase a gironi di Champions League: l'Inter vince contro il Viktoria Plzen ...