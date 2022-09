Caldo e bel tempo resistono: possibili rovesci solo nella seconda parte della settimana (Di martedì 13 settembre 2022) nella giornata di martedì 13 settembre un promontorio anticiclonico proteggerà la Penisola italiana, garantendo tempo stabile anche sulla nostra regione. Tra mercoledì e venerdì la progressiva diminuzione del campo anticiclonico porterà sulla nostra regione un aumento della nuvolosità ma con tempo generalmente asciutto. Nel fine settimana l’arrivo di correnti più fresche da nord-est causeranno un moderato calo termico, specialmente nei valori minimi. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni con Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo Martedì 13 settembre 2022 tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo variabilmente nuvoloso per il transito di velature a tratti anche compatte.Temperature: Minime comprese tra 13 e 17°C con valori maggiori nelle aree densamente ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 settembre 2022)giornata di martedì 13 settembre un promontorio anticiclonico proteggerà la Penisola italiana, garantendostabile anche sulla nostra regione. Tra mercoledì e venerdì la progressiva diminuzione del campo anticiclonico porterà sulla nostra regione un aumentonuvolosità ma congeneralmente asciutto. Nel finel’arrivo di correnti più fresche da nord-est causeranno un moderato calo termico, specialmente nei valori minimi. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni con Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo Martedì 13 settembre 2022Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo variabilmente nuvoloso per il transito di velature a tratti anche compatte.Temperature: Minime comprese tra 13 e 17°C con valori maggiori nelle aree densamente ...

