(Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. - "'In' riesce a mettere in contatto il paziente con il proprio professionista attraverso dei semplici strumenti come un computer o un tablet e far svolgere terapia ed esercizi ai ...

italiaserait : Abruzzese: ‘In Place strumento ad hoc per neuroriabilitazione età evolutiva’ - univUda : Valentina Procaccini, giovane promessa abruzzese del nuoto è testimonial di Safe Place Safe Play per raccontare la… -

Adnkronos

"Inè una start - up innovativa nata nel marzo del 2021 da un'intuizione avuta dall'altra Co - Founder Marta Di Tella mentre svolgeva la terapia per i bambini. Si è resa conto che non esisteva ......con l'inaugurazione del suo primo murale all'interno del piccolo museo a cielo aperto, ... Dopo Millo con 'Your Sky', Okuda San Miguel con 'Illuminary' e Zamoc con 'Fetonte', per citarne ... Abruzzese: 'In Place strumento ad hoc per neuroriabilitazione età evolutiva' (Adnkronos) – “‘In Place’ riesce a mettere in contatto il paziente con il proprio professionista attraverso dei semplici strumenti come un computer o un tablet e far svolgere terapia ed esercizi ai ba ...Entra nel vivo il nuovo progetto del marchio della Stella, quest’anno dedicato alla rigenerazione urbana con l’arte di strada. Il graffito d’autore, che ...