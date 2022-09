Ultime Notizie – Salute e benessere | allenarsi dopo le vacanze | 4 consigli utili

(Di lunedì 12 settembre 2022) Finite lerimangono i chili di troppo e settembre è il mese del ‘ravvedimento’ per chi vuole togliersi il peso in più accumulato durante le ferie. Tra i buoni propositi la palestra è spesso in cima alla lista, seguita magari della dieta. E poi ci sono quelli che aspettano la fine delleper ritornare a fare attività fisica. E qui è meglio seguire quattroper evitare il ‘crack’ muscolare. “Mi aspetta un mese intenso di consulti per quanti hanno pianificato per l’inverno interventi alle articolazioni. A questi si aggiungono tutti quelli che invece hanno fretta di tornare in palestra e sottovalutano l’importanza di un graduale potenziamento dei muscoli. Quando questo viene meno, ci si stanca più facilmente ed è lì che ci si fa più male, proprio quando si è più stanchi”. Lo spiega Gianmarco Regazzola, chirurgo ...

CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - sole24ore : ?? Ripristinata l’energia esterna, la centrale nucleare di #Zaporizhzhia chiude: - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - lukesky95199961 : RT @CorriereCitta: Rifiuti Roma, il fallimento dell’Ama di Gualtieri sull’indifferenziata: diminuisce il riciclo e aumentano costi e reclam… - pietrop15671757 : Guerra Ucraina, le immagini della ritirata in tv: il popolo di Putin si rivolta contro lo Zar -

Il Sole 24 ORE

"L'idea mi piace molto, è una cosa molto sportiva. Può fare la differenza in questedue settimane di campagna. Anche perché noi, a differenza dei nostri avversari, una squadra ce l'abbiamo davvero". Come candidato per il Pd alla Camera (collegio Piemonte 1), Mauro Berruto ha ...Le forze militari ucraine stanno riconquistando ampie zone di territorio con i russi costretti a ritirarsi. A commentare la situazione sul campo di battaglia egli scenari per il futuro della guerra è ... Ucraina ultime notizie. Cremlino: non ritireremo truppe da Zaporizhzhia. Negoziati Nessuna ... This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20220912005432/en/ Further details about the OS benefit and other results from the primary ...Patrizia Groppelli non farà parte del cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Ecco perché. Manca sempre meno alla messa in onda della prima puntata della settima edizione de l Grande Frat ...