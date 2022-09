Ultime Notizie Roma del 12-09-2022 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 settembre 2022)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente gli After in apertura le foto carine hanno riconquistato nelle24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati dai russi Lo ha reso noto lo Stato maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina in un po’ su Facebook l’esercito ha inflitto perdite significative le forze russe prosegue lo Stato Maggiore altri militari Luciano di morale lo Stato psicologico estremamente bassi molti di loro si rifiutano di tornare nell’area delle ostilità gli attacchi russi in particolare hanno provocato la morte di almeno 4 civili nelle regioni di Cartier donne che nel Ucraina orientale una persona è stata uccisa e altre due sono rimaste ferite nei bombardamenti diverse esplosioni sono state udite notte scorsa nella città di zaporizhia come riferisce ...