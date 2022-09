Pisa | deposito di 100 kg di droga in un garage | la scoperta grazie a un cane della Finanza

(Di lunedì 12 settembre 2022) Nascondeva oltre cento chili diin. Con questa accusa è stato arrestato un uomo con precedenti per spaccio a Santa Croce sull’Arno, in provincia di. Dentro il box sono stati trovati 77 chili di hashish e 25 di marijuana, oltre a 7 grammi di cocaina. Il proprietario delè stato rintracciato dalle forze dell’ordine, arrestato in flagranza di reato e portato nella casa circondariale Don Bosco di. Ladeldi sostanze stupefacenti è avvenuto durante la normale attività di prevenzione che viene portata avanti dalla Guardia dinei luoghi di ritrovo emovida. Unantiè stato attratto dal portone di un box di un condominio, vicino al parco ...

Scoperto dalla guardia di finanza un deposito di oltre 100 chili di sostanze stupefacenti dentro un garage di Santa Croce sull'Arno (Pisa). (ANSA) ...Nel controllo di un piccolo parco pubblico di Santa Croce sull'Arno, un cane antidroga, Delphy, ha manifestato attenzione per il portone di un box auto di un condominio ...