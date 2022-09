Piazza Affari in forte rialzo sull’onda delle banche (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Inizio di settimana in forte rialzo per Piazza Affari, come per tutte le piazze europee, in scia con Wall Street. La sensazione degli investitori è che le politiche monetarie restrittive della Fed e della Bce, con nuovi aumenti dei tassi di interesse previsti nelle prossime riunioni, possano ridurre l’inflazione. Domani arriverà il dato sull’andamento dei prezzi in America e la speranza è che si possa raggiungere il picco. L’idea è anticipata in qualche modo dalla discesa del valore del dollaro sull’euro e dal restringimento dei rendimenti dei Btp. Secondo l’analista di ActivTrades Pierre Veyret, tuttavia, “l’indice dei prezzi al consumo statunitense di domani, l’indice dei prezzi al consumo britannico di mercoledì e l’indice dei prezzi al consumo Ue di venerdì porteranno ulteriore volatilità sui ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Inizio di settimana inper, come per tutte le piazze europee, in scia con Wall Street. La sensazione degli investitori è che le politiche monetarie restrittive della Fed e della Bce, con nuovi aumenti dei tassi di interesse previsti nelle prossime riunioni, possano ridurre l’inflazione. Domani arriverà il dato sull’andamento dei prezzi in America e la speranza è che si possa raggiungere il picco. L’idea è anticipata in qualche modo dalla discesa del valore del dollaro sull’euro e dal restringimento dei rendimenti dei Btp. Secondo l’analista di ActivTrades Pierre Veyret, tuttavia, “l’indice dei prezzi al consumo statunitense di domani, l’indice dei prezzi al consumo britannico di mercoledì e l’indice dei prezzi al consumo Ue di venerdì porteranno ulteriore volatilità sui ...

