Per sopravvivere alle angosce del presente occorre fare come suggerivano i Greci

(Di lunedì 12 settembre 2022) Abbiamo bisogno, bisogno, abbiamo bisogno, proprio bisogno, necessità e urgenza dì qualcosa di affermativo, di un traguardo riuscito,limpido, gioioso, un risarcimento. No, incredibile vivere, resistere all’incubo del peggio, quasi dovessimo perpetuamente difenderci. Assurdo. Dunque tutte le fanfaronate della Scienza e della Tecnologia si torcono contro di noi, addirittura a repentina vicinanza con la non sopravvivenza. Che avviene? Vi è qualcosa di malato nelle società? Nelle società, non soltanto nell’uomo. Che l’uomo abbia naturalmente disposizione al male lo sappiamo dal primo antenato. Ma adesso che avremmo da vivere nel benessere,accade che rischiamo di non! Addirittura di raggiungere un conflitto nell’epoca dei conflitti definitivi che metterebbero fine a tutta l’umanità! Se il risultato potrebbe essere questa ...

CarloCalenda : proponiamo di introdurre un minimo esente dall’IRPEF: una maxi deduzione corrispondente all’ammontare considerato e… - ItaliaViva : Vogliamo introdurre un minimo salariale esente dall’IRPEF: una maxi deduzione corrispondente all’ammontare consider… - las3rman : Per il terrore del fumatore nel cantiere l'unica libertà concessa era quella di doversi attenere scrupolosamente al… - DavideDAnna4 : RT @Azione_it: proponiamo di introdurre un minimo esente dall’IRPEF: una maxi deduzione corrispondente all’ammontare considerato essenziale… - grancetto : RT @grancetto: Lo ripeto ancora una volta. Non possiamo combattere contro la natura del mondo. Essa si trasforma,cambia,muta. Il virus SARS… -

Sky Tg24

- Star Wars: The Bad Bitch : In fuga in una galassia cambiata, Clone Force 99 lotta. Su Disney+ con un doppio episodio il 4 gennaio 2023. - Star Wars: Tales of The Jed i:sei ...Senza aiuti alle imprese o interventi strutturalilimitare l'impatto della crisi energetica non ce la faremo a". Le richieste al Governo sono quelle di "un immediato inserimento ... Energia, scelte dei negozi per ridurre consumi: da chiusure anticipate all'illuminazione Nicolò, studente con la passione del volo, fu preso a martellate dal padre dopo che quest’ultimo aveva ucciso la moglie e la figlia di 16 anni. Il giovane è in condizioni di interagire con gli altri m ...E’ in arrivo la Next Generation Sequencing presso il Laboratorio analisi dell’ospedale di San Gavino Monreale. Lo annuncia il Dg Carboni: “La Regione ha assegnato alla Asl del Medio Campidano 1.390.44 ...