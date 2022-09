Napoli, Lozano non si è allenato con la squadra: le sue condizioni (Di lunedì 12 settembre 2022) Hirving Lozano preoccupa Napoli e Spalletti, il messicano non si è allenato per una sindrome influenzale Hirving Lozano preoccupa Napoli e Spalletti, il messicano non si è allenato per una sindrome influenzale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante non dovesse tornare ad allenarsi potrebbe rischiare di non partire per la trasferta di Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Hirvingpreoccupae Spalletti, il messicano non si èper una sindrome influenzale Hirvingpreoccupae Spalletti, il messicano non si èper una sindrome influenzale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante non dovesse tornare ad allenarsi potrebbe rischiare di non partire per la trasferta di Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

anperillo : Forza #chucky #Lozano ?????? #LazioNapoli #Napoli #SerieA - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili GdS – Napoli, Lozano potrebbe saltare il match contro i Rangers: i… - ilmionapoli : Lozano: il messicano è in dubbio per la sfida di Champions League con i Rangers - napolipiucom : Rangers-Napoli: Lozano in forte dubbio, ecco perché non si è allenato #ChampionsLeague #lozano #napoli… - NapoliAddict : Lozano in forse per Rangers-Napoli? Le ultime sulle sue condizioni #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Spazio… -