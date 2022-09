Migranti | sei morti di fame e di sete | due sono bimbi

Corriere : Pozzallo: sei migranti morti di fame e di sete su un barcone. Tra loro anche tre bambini - LaStampa : Migranti: sei bambini, donne e adolescenti morti di sete su un barcone arrivato a Pozzallo - paolocoa : FQ-Migranti, sei rifugiati siriani muoiono di sete su un barcone a Pozzallo: tre sono bambini… - gabrielmanenko : RT @LaStampa: Migranti: sei bambini, donne e adolescenti morti di sete su un barcone arrivato a Pozzallo - SunshineMarcoB : RT @Corriere: Pozzallo: sei migranti morti di fame e di sete su un barcone. Tra loro anche tre bambini -

Corriere della Sera

commenta Ennesima tragedia su un barcone diretto verso l'Italia.rifugiati siriani - due bambini di uno e due anni, un 12enne e tre adulti - sono morti su un ... Leggi Anche, bimba siriana ...Ancoramorti di sete, fame e ustioni durante il viaggio verso l'Italia: i loro corpi sono stati trovati su una barca, in mare da diversi giorni, arrivata questa mattina a Pozzallo. A confermare ... Pozzallo: sei migranti morti di fame e sete su un barcone, tra loro tre bambini i morti facevano parte di un gruppo di 26 persone che si trovavano in mare da giorni. Due dei bambini avevano meno di 2 anni di età, l’altro 12 anni. A bordo recuperati anche i corpi di madre e nonna ...L'Unhcr si rammarica per la tragica morte di sei siriani, tra cui due bambini piccoli e una donna anziana, avvenuta durante un viaggio in mare per cercare sicurezza in Europa. Cardoletti: “Necessario ...