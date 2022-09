Luciana Littizzetto sul caso Peppa Pig: “La normalità è avere bambini con due mamme” (Di lunedì 12 settembre 2022) “La normalità non è il nonno che dorme sulla poltrona, anche perché ci sono nonni che giocano tutto il giorno a briscola, ma che esistano bambini con due mamme. Tutte queste polemiche sono una mancanza di libertà: sono queste le cose che piano piano ci tolgono la libertà”. Si esprime così Luciana Littizzetto sul caso di questi giorni, vale a dire la puntata del cartone animato Peppa Pig, nella quale il personaggio di un’amica della protagonista, Penny Polar Bear, ha due mamme. Un tema che ha acceso il dibattito politico, con Fratelli d’Italia che ha chiesto alla Rai di non mandare in onda il suddetto episodio. “Ma non è una roba che ti fa rabbrividire? Nella famiglia di Peppa Pig la mamma fa la casalinga, prepara le frittelle e legge i ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 settembre 2022) “Lanon è il nonno che dorme sulla poltrona, anche perché ci sono nonni che giocano tutto il giorno a briscola, ma che esistanocon due. Tutte queste polemiche sono una mancanza di libertà: sono queste le cose che piano piano ci tolgono la libertà”. Si esprime cosìsuldi questi giorni, vale a dire la puntata del cartone animatoPig, nella quale il personaggio di un’amica della protagonista, Penny Polar Bear, ha due. Un tema che ha acceso il dibattito politico, con Fratelli d’Italia che ha chiesto alla Rai di non mandare in onda il suddetto episodio. “Ma non è una roba che ti fa rabbrividire? Nella famiglia diPig la mamma fa la casalinga, prepara le frittelle e legge i ...

