Lotta alla dispersione, 500 mln alle scuole: scadenze e tipologia di progetti. Scuole avranno un team per la prevenzione della dispersione

Con il Decreto n. 170 del 24 giugno 2022, il Ministero ha ripartito una prima trance di 500 mln, del miliardo e mezzo che il PNRR ha stanziato per interventi straordinari per la riduzione dei divari territoriali rivolti al I e II grado della scuola secondaria.

