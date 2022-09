Inter, Skriniar spaventa l'Inter: 'Non ho mai parlato, non lo farò ora. Se ci saranno novità lo dirò' (Di lunedì 12 settembre 2022) Alla vigilia della sfida di campionato contro il Viktoria Plzen, il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, ha risposto alle domande dei giornalisti... Leggi su calciomercato (Di lunedì 12 settembre 2022) Alla vigilia della sfida di campionato contro il Viktoria Plzen, il difensore dell', Milan, ha risposto alle domande dei giornalisti...

sportface2016 : #SerieA | #Inter, si lavora al rinnovo di #Skriniar: il nodo è l'ingaggio dello slovacco - SiavoushF : @wazzaCN @atta1908 Samir Handanovic sta facendo pena da almeno cinque anni, Skriniar sta soffrendo da due partite.… - noiverinteristi : Quanto sei stato lontano dall'Inter quest'estate? Cosa può succedere da qui in avanti? Skriniar: 'Non ho mai parla… - riccardo_n10 : #Calciomercato | @Inter , niente sicurezze sul rinnovo di Skriniar : “ Preferisco non parlarne, se vi saranno novit… - BorisJo_ker : RT @marifcinter: #Inter, stasera in conferenza stampa con #Inzaghi ci sarà Milan #Skriniar ???? -