Inter, Inzaghi: «Occhio al Plzen, ma non è decisiva. Onana o Handanovic? Ho scelto» (Di lunedì 12 settembre 2022) Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi presenta in conferenza stampa la partita contro il Viktoria Plzen: tutte le dichiarazioni della vigilia Le parole di Inzaghi nella conferenza stampa pre Viktoria Plzen-Inter: VIKTORIA Plzen – «È una squadra forte fisicamente, che abbiamo visto e studiato nelle due partite con Qarabag e Barcellona. Ha costruito questo ingresso nei gironi di Champions in questo stadio, ha giocatori davanti importanti come Chory, Mosquera, Sykora: sono giocatori importanti, e poi hanno fisicità e ripartenze molto veloci, l’hanno dimostrato anche in un campo difficile come quello Barcellona». PARTITA decisiva – «No, però sappiamo l’importanza che ha e che dieci punti per passare un girone devi farne nove volte su dieci». LE ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Il tecnico dell’Simonepresenta in conferenza stampa la partita contro il Viktoria: tutte le dichiarazioni della vigilia Le parole dinella conferenza stampa pre Viktoria: VIKTORIA– «È una squadra forte fisicamente, che abbiamo visto e studiato nelle due partite con Qarabag e Barcellona. Ha costruito questo ingresso nei gironi di Champions in questo stadio, ha giocatori davanti importanti come Chory, Mosquera, Sykora: sono giocatori importanti, e poi hanno fisicità e ripartenze molto veloci, l’hanno dimostrato anche in un campo difficile come quello Barcellona». PARTITA– «No, però sappiamo l’importanza che ha e che dieci punti per passare un girone devi farne nove volte su dieci». LE ...

tancredipalmeri : Se questo primo tempo di #JuveSalernitana fosse capitato all’Inter, staremmo parlando di Simone Inzaghi da rimuover… - gippu1 : Per la prima volta in campionato nella gestione Simone Inzaghi, l'Inter non ha mai calciato in porta nel primo tempo #InterTorino - Inter : ?? A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 22… - DAZN_IT : Vigilia di #ChampionsLeague per l'#Inter. #Inzaghi: 'Ho già deciso chi giocherà in porta contro il #ViktoriaPlzen'. #DAZN - techjaun : Inter, Inzaghi’s conference in real time -