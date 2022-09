I Fatti Vostri parte con Ilary Blasi – Francesco Totti | super ospite in studio

(Di lunedì 12 settembre 2022) La feroce separazione che ha occupato le prime pagine di tutti i giornali di gossip per tutta l’estate arriva anche a I. Dopo l’intervista rilasciata ieri da, ecco che il programma del daytime mattutino di Rai 2 ritorna per una nuova stagione proprio occupandosi dei due vip con un’intervista esclusiva. Iperrioggi, lunedì 12 Settembre, su Rai 1, con unappuntamento. Oggi, nellafinale del programma si occuperà di un fatto veramente vostro, nel senso vero e proprio della parole, ...

UnDueTreBlog : I Fatti Vostri - Nuova stagione 2022/2023 - Riapre la Piazza di Rai 2 con Salvo Sottile e Anna Falchi. - Briganteazzurr : @22jctraveler @BebsRubyo @realvarriale @OfficialUSS1919 @juventusfc Parlano i fatti I vostri sono sempre stati e saranno sporchi - legionarioxiii : @Stefy_Mazzu @SecolodItalia1 I fatti 'vostri' quali sarebbero? Aggredire banchetti di militanti con donne e anziani… - FabioTraversa : RT @GalantoMassimo: I Fatti Vostri, ma anche I Fatti di Totti e Blasi: oggi ospite l’amico di lui Alex Nuccetelli – Retroscena @tvblogit h… - _sogni_appesi : @delyshinoda Sono fatti vostri e basta ??????? -

Tvblog

" È arrivato il tempo del giudizio ". Così Alex Nuccetelli ha presentato la sua intervista di oggi, lunedì 12 settembre 2022, aisu Rai 2. Un appuntamento particolarmente atteso, anche alla luce dell' intervista che Francesco Totti ha concesso ieri al Corriere della Sera per parlare della separazione dalla moglie ...Tanto che oggi sarà in tv aisu Rai due. Il palestratissimo comunicatore promette scintille ai suoi quasi 14mila followers su Instagram: "La ruota gira sempre. È finito il tempo del ... I Fatti Vostri, ma anche I Fatti di Totti e Blasi: oggi ospite l’amico di lui Alex Nuccetelli – Retroscena TvBlog I Fatti Vostri ripartono da Francesco Totti e Ilary Blasi ospitando l'amico dell'ex calciatore Alex Nuccetelli ...L’unico sfogo con gli amici: «Ho scoperto cose che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie» Parlerà quando, come e con chi ne avrà voglia. E la sensazione diffusa è che non si dovrà aspettare ...