Gender Gap, in UE le donne guadagnano il 13% in meno degli uomini (Di lunedì 12 settembre 2022) Secondo Openpolis, che riporta i dati del sistema statistico europeo, Eurostat, il Gender pay gap, la differenza tra salari femminili e salari maschili nell’UE si assesta al 13%. L’indicatore aggrega numerose percentuali e dati in modo da definire una situazione lavorativa particolarmente eterogenea, formata da ambiti contrattuali e tipologie lavorative anche molto diverse tra loro. Il sistema statistico ha inoltre classificato i paesi europei a seconda del divario retributivo: agli ultimi posti i paesi baltici, con Lettonia e Estonia al 22%, seguiti dall’Austria (18%); ai primi, il Lussemburgo (0,7%), la Romania (2%) e la Slovenia (3%). L’Italia subito sotto il podio virtuoso, con il 4%, ben otto punti percentuali sotto la media europea. Ma cos’è che determina il Gender pay gap? Verso una società più equa si passa dalla parità salariale: il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Secondo Openpolis, che riporta i dati del sistema statistico europeo, Eurostat, ilpay gap, la differenza tra salari femminili e salari maschili nell’UE si assesta al 13%. L’indicatore aggrega numerose percentuali e dati in modo da definire una situazione lavorativa particolarmente eterogenea, formata da ambiti contrattuali e tipologie lavorative anche molto diverse tra loro. Il sistema statistico ha inoltre classificato i paesi europei a seconda del divario retributivo: agli ultimi posti i paesi baltici, con Lettonia e Estonia al 22%, seguiti dall’Austria (18%); ai primi, il Lussemburgo (0,7%), la Romania (2%) e la Slovenia (3%). L’Italia subito sotto il podio virtuoso, con il 4%, ben otto punti percentuali sotto la media europea. Ma cos’è che determina ilpay gap? Verso una società più equa si passa dalla parità salariale: il ...

myidolsniall : RT @intheoldground: Aborti negati, violenze domestiche in aumento dalla pandemia, violenze sessuali, gender pay gap: l’Italia che cosa vuol… - cronachecampane : Gender Pay Gap, in Italia 500 euro in meno di stipendio per le donne: l’infografica - occhio_notizie : Gender Pay Gap, in Italia 500 euro in meno di stipendio per le donne - Jointlywelfare : #Gendergap : i dati del @wef dicono che le disparità lavorative e salariali tra uomini e donne si sono aggravate. E… - zecchinijobnews : #lavoro #linkedin Crescono le donne imprenditrici @LinkedIn ha recentemente presentato  i nuovi dati globali nell’… -