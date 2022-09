FdI Fiumicino: “Ennesimo incidente sulle strade dissestate del nostro territorio” (Di lunedì 12 settembre 2022) Fiumicino – “Il consueto allenamento di alcuni ciclisti per poco non finisce in tragedia nella mattinata di domenica, si tratta dell’Ennesimo incidente in via della Muratella nella parte adiacente al cavalcavia che fa da snodo alle molte località dell’entroterra, un ciclista è caduto dopo aver trovato improvvisamente dinnanzi a se un grande pezzo di asfalto completamente staccato dal manto stradale. Il ciclista, con chiari segni di tumefazione sul viso, è stato prelevato con un’ambulanza ed è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha eseguito un verbale. ” È quanto dichiarano in una nota il presidente Roberto Feola e Patrizia Fata del circolo territoriale Patria e Libertà – 4 Aprile 1992 di Fratelli d’Italia a Fiumicino “Come già denunciato in questi anni, alcune zone del nostro ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 12 settembre 2022)– “Il consueto allenamento di alcuni ciclisti per poco non finisce in tragedia nella mattinata di domenica, si tratta dell’in via della Muratella nella parte adiacente al cavalcavia che fa da snodo alle molte località dell’entroterra, un ciclista è caduto dopo aver trovato improvvisamente dinnanzi a se un grande pezzo di asfalto completamente staccato dal manto stradale. Il ciclista, con chiari segni di tumefazione sul viso, è stato prelevato con un’ambulanza ed è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha eseguito un verbale. ” È quanto dichiarano in una nota il presidente Roberto Feola e Patrizia Fata del circolo territoriale Patria e Libertà – 4 Aprile 1992 di Fratelli d’Italia a“Come già denunciato in questi anni, alcune zone del...

Diego_Bruno80 : RT @MassiMaselli: ?? ???? ?????????????? ???????????? ??VENERDÌ 9 SETTEMBRE ?dalle ore 19 presso 'Casalice' ??in via dei Matteini, 35 ??per incontrare l'Ami… - FratellidItalia : RT @MassiMaselli: ?? ???? ?????????????? ???????????? ??VENERDÌ 9 SETTEMBRE ?dalle ore 19 presso 'Casalice' ??in via dei Matteini, 35 ??per incontrare l'Ami… - MassiMaselli : ?? ???? ?????????????? ???????????? ??VENERDÌ 9 SETTEMBRE ?dalle ore 19 presso 'Casalice' ??in via dei Matteini, 35 ??per incontrare… - LCiocchetti : RT @MassiMaselli: TI ASPETTO ?? VENERDÌ 9 SETTEMBRE ? dalle ore 19 presso 'Casalice' ?? in via dei Matteini, 35 ??per incontrare l'Amico @LC… - FratellidItalia : RT @MassiMaselli: TI ASPETTO ?? VENERDÌ 9 SETTEMBRE ? dalle ore 19 presso 'Casalice' ?? in via dei Matteini, 35 ??per incontrare l'Amico @LC… -

Elezioni politiche, Donne, D'Elia: 'Proponiamo piano occupazione e congedi parentali' ... Ciampino e Fiumicino. 'Noi siamo stati quelli che hanno voluto la clausola per l'occupazione ... Ed è molto significativo che nel programma di FdI e della coalizione non c'è un capitolo per le donne'. ... ITA A CERTARES/ Flotta, ricavi e governance: i tre nodi da sciogliere in fretta Ita a Certares, FdI: "pronti a ricorso Consulta"/ "Draghi non ha titolo per farlo" Ma cosa pensa di ...in funzione dei voli intercontinentali che Ita andrà a sviluppare sull'hub di Roma Fiumicino. ... Piovono calcinacci: caos al viadotto tragedia sfiorata Viabilità paralizzata dal crollo dell’intonaco del cavalcavia dell’aeroporto Accordo Anas-Comune: il ponte sarà abbattuto e ricostruito. Si lavora al progetto FIUMICINO – Un’altra no ... Ciocchetti (FdI): “Sul futuro di Ita Draghi lasci la scelta al prossimo governo” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ... ... Ciampino e. 'Noi siamo stati quelli che hanno voluto la clausola per l'occupazione ... Ed è molto significativo che nel programma die della coalizione non c'è un capitolo per le donne'. ...Ita a Certares,: "pronti a ricorso Consulta"/ "Draghi non ha titolo per farlo" Ma cosa pensa di ...in funzione dei voli intercontinentali che Ita andrà a sviluppare sull'hub di Roma. ...tragedia sfiorata Viabilità paralizzata dal crollo dell’intonaco del cavalcavia dell’aeroporto Accordo Anas-Comune: il ponte sarà abbattuto e ricostruito. Si lavora al progetto FIUMICINO – Un’altra no ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...