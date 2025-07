Tivù Verità | Il mondo nuovo di Donald Trump

Scopri come Donald Trump sta ridefinendo l’ordine mondiale nel nuovo saggio del professor Giulio Sapelli. Un'analisi approfondita e coinvolgente che svela le strategie e le visioni del presidente americano, gettando luce su un mondo in continua evoluzione. Non perdere questa opportunità di comprendere i mutamenti geopolitici in atto: continua a leggere.

Il professor Giulio Sapelli presenta il nuovo saggio dedicato al presidente americano e all'ordine globale che sta tentando di costruire. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tivù Verità | Il mondo nuovo di Donald Trump

