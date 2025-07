Fitch promuove la strategia Mps Mediobanca Monge molla Nagel

Siena torna investment grade. Gli analisti: ok l'Ops. Il patto di consultazione si è già ristretto al 7,88%.

Fitch promuove la Regione Marche: premiato il modello Acquaroli, a dispetto degli slogan della sinistra - Fitch riconosce il merito della Regione Marche, premiando il modello di governance di Acquaroli in contrasto con gli slogan della sinistra.

Fitch promuove la strategia Mps. Mediobanca, Monge molla Nagel; Mediobanca, Fitch boccia l'operazione con Mps e promuove quella con Banca Generali; Gian Maria De Francesco: pagina autore (pagina 1 di 631).

Mediobanca, le agenzie di rating Fitch e Moody’s critiche sul’offerta di Mps: cib e wealth management possono risentire dell’operazione - Milano Finanza - Le agenzie di rating sono intervenute sulla partita a una settimana dal lancio dell’offerta. Come scrive milanofinanza.it

Fitch mette Mediobanca in Rating Watch Evolving in attesa delle operazioni di M&A - Term Issuer Default Rating (IDR) di Mediobanca (attualmente "BBB") in Rating Watch Evolving (RWE). Riporta borsaitaliana.it