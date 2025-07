Deep | il thriller con Tom Cruise si ferma e cerca una nuova distribuzione

Il prossimamente atteso thriller "Deep" con Tom Cruise e Ana de Armas si ferma, alla ricerca di una nuova distribuzione a causa di problematiche di budget. Le star del momento, celebri per le loro performance adrenaliniche, affrontano così un imprevisto che potrebbe modificare i piani di uscita. Resta sintonizzato: il mondo del cinema è in attesa di scoprire quale sarà il prossimo capitolo di questa avventura.

Il prossimo thriller di Tom Cruise con Ana de Armas, Deep, avrebbe subito una battuta d'arresto a causa di problemi di budget. Cruise e de Armas sono due delle piĂą grandi star d'azione del momento, con il primo protagonista della serie Mission: Impossible e la seconda che si è affermata con No Time to Die e Ballerina. Infatti, quando Ballerina è uscito nelle sale a giugno, Cruise ha pubblicamente sostenuto il film, aumentando l'attesa per la sua collaborazione con de Armas. Deep è descritto come un'avventura sottomarina e sarĂ diretto da Doug Liman, con Christopher McQuarrie che fornirĂ la riscrittura della sceneggiatura di Max Landis.