Riparte il Milan all’italiana | Allegri Ricci e … Gabbia E dal mercato …

Il Milan torna in campo con energia e determinazione, sotto la guida di Allegri. Ieri, il nuovo tecnico ha assistito ai primi test fisici a Milanello, con Matteo Gabbia tra i protagonisti. È solo l’inizio di una stagione che promette emozioni e sfide avvincenti. Restate sintonizzati: il rosso e nero sono pronti a scrivere nuovi capitoli di successo.

Ieri Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan, presente a Milanello per i test fisici: Matteo Gabbia primo ad arrivare al centro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Riparte il Milan “all’italiana”: Allegri, Ricci e … Gabbia. E dal mercato …

In questa notizia si parla di: milan - allegri - gabbia - riparte

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Milan, si comincia: Max arriva subito, a seguire Gabbia e Pobega #SportMediaset Vai su Facebook

Riparte il Milan “all’italiana”: Allegri, Ricci e … Gabbia. E dal mercato …; Milan, via all'Allegri-bis: il tecnico a Milanello per i primi test; Allegri fa di Leao il perno del nuovo corso mentre Milan lo ritiene incedibile.

Milan, via all'Allegri-bis: il tecnico a Milanello per i primi test - Domani un altro gruppo, allenamenti a partire da lunedì 7 luglio. Riporta ilgiorno.it

Milan, il primo giorno di Allegri: ricomincia da Leao e trattiene Maignan - Oltre a Ricci e Modric, arriveranno una mezzala (Jashari), due terzini, un centrale di difesa e un ... Si legge su repubblica.it