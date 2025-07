Ennesimo dramma della solitudine; 68enne non dava notizie di se da giorni | trovato morto in casa La tragedia scoperta dai Carabinieri a Strangolagalli

Una triste notizia scuote la piccola comunità di Strangolagalli: un 68enne viene trovato senza vita nella sua casa, dopo giorni di silenzio che avevano allarmato i familiari. La scoperta, drammatica, ha portato sul luogo Carabinieri, vigili del fuoco e sanitari, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Un altro tragico episodio che ci ricorda quanto sia fragile il confine tra solitudine e tragedia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS È stato trovato senza vita nella sua abitazione un uomo di 68 anni a Strangolagalli, nella provincia di Frosinone. La scoperta è avvenuta dopo che i familiari, non avendo più sue notizie da giorni, hanno lanciato l’allarme, temendo per la sua sicurezza. Intervento dei soccorsi e dei Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso risalirebbe a qualche giorno fa. Presente anche una pattuglia dei Carabinieri, che ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

In questa notizia si parla di: giorni - notizie - trovato - scoperta

Infortunio Cambiaso: buone notizie a metà per l’esterno bianconero. Cosa filtra sulle sue condizioni a cinque giorni da Juve Udinese - L'esterno bianconero Cambiaso reduce da un infortunio, ha ricevuto buone notizie a metà riguardo alle sue condizioni.

Macabra scoperta in un appartamento di Manduria dove il cadavere di una donna di circa 80 anni è stato trovato in avanzato stato di decomposizione all’interno della sua abitazione. Dai primi rilievi pare che l’80enne sia morta da almeno cinque giorni. Stand Vai su Facebook

Macabra scoperta nell'appartamento, trovato morto in avanzato stato di decomposizione; Dramma della solitudine, anziano trovato morto in casa; Non lo vedono uscire da giorni, poi la tragica scoperta: Fabio Diamantini trovato senza vita in casa.

Scoperta drammatica: 71enne trovato morto dopo giorni di silenzio - Poggio Umbricchio in subbuglio dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un pensionato settantunenne: vicini, carabinieri e pompieri al ... Riporta abruzzo24ore.tv

Trovato morto nella sua abitazione - Da giorni i familiari non avevano più sue notizie così, preoccupati, hanno lanciato l'allarme. Scrive ciociariaoggi.it