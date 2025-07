I tagli al cinema e agli sperperi

In un panorama cinematografico e sociale sempre più sfumato, i tagli e gli sperperi evidenziano il declino di un sistema corrotto. Non si tratta di lotte ideologiche, ma di un’analisi lucida di pratiche viziate e regole mal applicate. È ora di affrontare la verità e riscrivere le regole del gioco, per costruire un futuro più giusto e trasparente. Solo così potremo sperare in un cambiamento reale e duraturo.

La verità è che assistiamo allibiti al decomporsi di un sistema marcio. Qui non si tratta di destra o sinistra, ma di consuetudini viziate, di regole sbagliate e applicate male. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I tagli al cinema (e agli sperperi)

