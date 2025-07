Si sono sposati in segreto! Matrimonio blindato e pieno di famosi per l’ex Amici e il figlio vip

Un matrimonio segreto, blindato e all’insegna della massima riservatezza, ha finalmente visto la luce nel cuore del mondo dello spettacolo. Dopo cinque anni di amore discreto, l’ex ballerino di Amici e il figlio del noto direttore artistico Sergio Pappalettera hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore con una cerimonia intima, lontana da occhi indiscreti. Un lieto evento che fa rumore, dimostrando che anche tra star si può vivere la magia del vero amore in punta di piedi.

Un matrimonio blindato, lontano da telecamere e copertine patinate, ma che oggi diventa un piccolo caso nel mondo dello spettacolo: dopo cinque anni d’amore vissuti con discrezione, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e il figlio del celebre direttore artistico Sergio Pappalettera hanno coronato il loro legame con una cerimonia romantica e privatissima. I due si erano conosciuti nel 2020, scegliendo fin da subito di non esporre la loro relazione sotto i riflettori e mantenendo un basso profilo anche sui social, dove solo a sprazzi sono apparse immagini della loro vita insieme. La proposta di matrimonio è arrivata nel novembre 2024, durante una vacanza alle Maldive. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

