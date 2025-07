Maccarese al Castello di San Giorgio la presentazione del libro Naturalista di campagna

Scopri il fascino della vita di campagna attraverso le parole di Riccardo di Giuseppe nel suo nuovo libro “Naturalista di campagna”. Sabato 12 luglio, alle 18.00, nel suggestivo giardino del Castello di San Giorgio a Maccarese, ti aspetta un evento imperdibile dedicato agli amanti della natura e dell’educazione ambientale. Un’occasione speciale per immergersi in un mondo di scoperte e condividere la passione per la tutela del nostro territorio. Non mancare!

Fiumicino, 5 luglio 2025 – Sabato 12 luglio, alle ore 18.00, presso il giardino del Castello di San Giorgio a Maccarese, si terrà la presentazione ufficiale del libro “Naturalista di campagna. La vita di campagna nell’educazione dell’infanzia” di Riccardo di Giuseppe. L’evento rappresenta un’importante occasione per gli appassionati di natura e educazione ambientale, offrendo un’opportunità unica per incontrare l’autore e approfondire i temi trattati nel libro. L’autore del libro, ringrazia pubblicamente il suo editore, Enrico Ciampi di Ciampi Editore, per aver creduto nel progetto fin dall’inizio: “Un ringraziamento speciale va anche a Cinzia Bassoli per il suo lavoro nella correzione delle bozze e ad Alessandro Polinori, presidente nazionale della Lipu, per la prefazione e il patrocinio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: libro - campagna - maccarese - castello

Maccarese, al Castello di San Giorgio la presentazione del libro Naturalista di campagna

