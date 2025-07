Propaganda Live e l’impegno politico di un artista | intervista a Diego Zoro Bianchi

intervista esclusiva, rivelando come la sua creatura rappresenti un faro di consapevolezza e critica nel panorama mediatico italiano. Con passione e determinazione, Zoro ci invita a riflettere sull’importanza di un’informazione scomoda ma necessaria, affinché il pubblico possa davvero capire e agire nel mondo che lo circonda.

Conduttore, giornalista, regista. Da anni è punto di riferimento per chi ha ancora voglia di un talk show diviso tra impegno sociale, politico e intrattenimento. Conosciuto dal grande pubblico come Zoro, Diego Bianchi è il conduttore di programmi di punta come Propaganda Live, trasmissione che ha rivoluzionato il modo di fare informazione grazie a un mix di approfondimento, ironia e impegno sociale. Ne ha celebrato il lavoro e l'impegno con un incontro dal titolo "Propaganda, Sempre Live" e un Premio al Miglior Programma di Satira della stagione, il BCT Festival Nazionale del Cinema e della Televisione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Propaganda Live e l’impegno politico di un artista: intervista a Diego “Zoro” Bianchi

In questa notizia si parla di: impegno - propaganda - politico - diego

Non si ferma l’impegno sul fronte dei rimpatri. Altri 25 cittadini stranieri, irregolari sul territorio nazionale, sono stati ricondotti da Palermo nel loro Paese di origine. Vai su Facebook

Propaganda Live e l’impegno politico di un artista: intervista a Diego “Zoro” Bianchi; Diodato a Propaganda Live: “La musica può raccontare chi resiste nelle periferie”; Roberto Benigni chiude col botto Propaganda Live: chi sono tutti gli ospiti dell'ultima puntata stasera su La7.

Propaganda Live e l’impegno politico di un artista: intervista a Diego “Zoro” Bianchi - Diego Bianchi da anni è punto di riferimento, grazie al programma Propaganda Live su La7, per chi ha ancora voglia di un talk show diviso tra impegno sociale, politic ... Lo riporta movieplayer.it

Rosa Chemical a Diego Bianchi: “Mattarella? Non so chi sia, so che è un politico..” - la Repubblica - Rosa Chemical pseudonimo di Manuel Franco Rocati, intervistato durante la settimana sanremese da Diego Bianchi per Propaganda su La7, racconta del suo mondo : "La mia non è una protesta, io non ... Da repubblica.it