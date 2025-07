Starmer il declino in un anno

A dodici mesi dall'insediamento Starmer si trova ampiamente superato nei sondaggi da Reform UK, il partito di Nigel Farage.

A un anno dalla vittoria elettorale, che aveva fatto sperare in una svolta dopo 14 anni di governo conservatore, le promesse di stabilità politica e crescita economica tardano a realizzarsi e la svolta a destra del premier (soprattutto in materia di immigrazione) gli Vai su Facebook

