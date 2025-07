Saldi estivi al via come evitare truffe e fregature

I saldi estivi sono ufficialmente iniziati, portando con sé un’occasione imperdibile per rinnovare il guardaroba e risparmiare. Tuttavia, con un giro d’affari stimato in oltre 3 miliardi di euro, non mancano le insidie: come evitare truffe e fregature? Con alcune semplici strategie, potrai approfittare delle offerte senza rischi e fare acquisti intelligenti. Ecco tutto quello che devi sapere per navigare i saldi in sicurezza e con successo.

Sei italiani su dieci sono pronti agli acquisti per i saldi estivi che partono oggi, 5 luglio 2025. Giro d’affari stimato in circa 3,1 miliardi di euro per l’evento promozionale dell’estate, le vendite di fine stagione a prezzo scontato che partiranno oggi in tutte le regioni, eccetto Trento e Bolzano. Il budget medio previsto è di circa 218 euro a persona, che scende a 136 euro per chi non lavora. La fascia di spesa più comune è però quella attorno ai 100 euro, scelta da un intervistato su quattro. Le date dei saldi. Come già precisato, i saldi iniziano oggi, sabato 5 luglio, per la maggior parte delle regioni italiane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Saldi estivi al via, come evitare truffe e fregature

In questa notizia si parla di: saldi - estivi - evitare - truffe

Saldi estivi 2025, fissate le date - I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

? Al via i saldi estivi 2025: come evitare le truffe? Consigli utili Vai su Facebook

#Saldi estivi 2025, le 10 regole d’oro per non farsi fregare Vai su X

Saldi estivi al via, come evitare truffe e fregature; Iniziano oggi i saldi estivi 2025: come difendersi dalle truffe in negozio e online; Saldi estivi 2025, quando iniziano e come evitare le truffe: tra sconti, shopping online e prezzi.

Saldi estivi al via, come evitare truffe e fregature - Partono i saldi estivi in tutta Italia: le date regione per regione, il budget previsto dagli italiani e i consigli per evitare truffe in negozio e online ... Riporta quifinanza.it

Saldi estivi 2025, quando iniziano e come evitare le truffe: tra sconti, shopping online e prezzi - fa eccezione la provincia autonoma di Bolzano, dove prenderanno il via il 16 luglio. Secondo msn.com