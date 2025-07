DCU Capitolo Uno – Dei e Mostri | tutti i film e le serie TV del nuovo universo DC

Il nuovo capitolo del DC Universe, “Gods and Monsters”, promette di rivoluzionare l’universo dei supereroi con una serie di film e serie TV imperdibili. Svelando un universo rinnovato e ricco di emozioni, James Gunn e Peter Safran ci guidano in questa avventura epica, che segna l’alba di una nuova era per i fan. Scopriamo insieme tutti i titoli che compongono questa entusiasmante rinascita...

Il DC Universe di James Gunn e Peter Safran inizierà con sei film e sei serie televisive che faranno parte del primo capitolo della DCU, “Gods and Monsters”. Dopo che Aquaman Il mondo Perduto ha concluso la serie di 15 film del DC Extended Universe, il franchise DC della Warner Bros. rinasce come DCU, un reboot di tutti i film e le serie televisive DC. Altri progetti non direttamente collegati al DC Universe principale continueranno come titoli Elseworlds, il che significa che personaggi come il Batman di Robert Pattinson non faranno parte del DCU, ma coesisteranno con l’universo cinematografico di James Gunn come una continuità parallela. 🔗 Leggi su Cinefilos.it