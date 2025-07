Messaggio su WhatsApp è mister Conte | non punto più su di te | L’eroe dello scudetto messo alla porta

Ecco il messaggio di WhatsApp per raccontare questa svolta: "232 Mister Conte, non punto più su di te. L’eroe dello scudetto messo alla porta." Antonio Conte ha deciso di cambiare rotta, lasciando andare un protagonista della vittoria storica del Napoli. La stagione 2023 si chiude con emozioni forti e nuove sfide all’orizzonte. Restate sintonizzati, perché il calcio è sempre pronto a sorprenderci.

Antonio Conte ha deciso che la prossima stagione uno degli eroi dello scudetto non farà parte della rosa. Le ultime. Il Napoli lo scorso anno è tornato a vincere lo scudetto, il quarto della propria storia, dopo la stagione 20222023. A prendere le redini di una squadra che veniva da un'annata tutt'altro che travolgente, ci ha pensato il carismatico Antonio Conte. Ha ridato un obiettivo al suo Napoli e ha spronato i giocatori a dare il massimo. Conte, come ha dimostrato di saper fare nel corso della propria carriera da tecnico, ha plasmato una squadra a sua immagine e somiglianza.