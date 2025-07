Paritaria rilasciava falsi certificati di attività di insegnamento a docenti utili per le graduatorie C’è anche il reato di inganno ai danni di un pubblico ufficiale

Un caso inquietante scuote il mondo dell’istruzione e della pubblica amministrazione: falsi certificati, inganni ai danni di pubblici ufficiali e un procedimento che ora arriva in Cassazione. La vicenda evidenzia come l’illegalità possa infiltrarsi anche nelle istituzioni più affidabili, sollevando questioni di grande rilevanza sulla trasparenza e la correttezza. La giustizia si appresta ora a fare luce su questa intricata vicenda, per garantire che verità e legalità prevalgano sempre.

Il Tribunale del riesame ha respinto la richiesta presentata da una dirigente scolastica che chiedeva la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di una persona indagata. L’accusa riguarda dieci episodi in cui, secondo quanto ricostruito, alcuni funzionari dell’Ufficio scolastico provinciale sono stati ingannati grazie a documenti falsi. La questione sollevata arriva ora in Cassazione, che si sofferma sul rapporto tra due reati: quello di falsa attestazione e quello di induzione in errore di un pubblico ufficiale. L'articolo Paritaria rilasciava falsi certificati di attività di insegnamento a docenti, utili per le graduatorie. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: falsi - paritaria - rilasciava - certificati

Paritaria rilasciava falsi certificati di attività di insegnamento a docenti, utili per le graduatorie. C'è anche il reato di inganno ai danni di un pubblico ufficiale; Dopo i diplomifici, i ‘certificati-fici’: ma che scuola è? (e quale Paese?). Cambiamo pagina; Concorsi scuola, titoli falsi a ottomila euro l'uno per accedervi: nove arresti e trenta indagati, corsi pubblicizzati sui social.

Rilasciava falsi certificati medici: infermiere condannato a tre anni - Rilasciava falsi certificati medici: infermiere condannato a tre anni. Lo riporta roma.corriere.it

Certificati falsi per accedere alle graduatorie, sospesi 9 insegnanti - RaiNews - Certificati falsi per accedere alle graduatorie, sospesi 9 insegnanti Ai domiciliari un'avvocata, il marito insegnante e la dirigente di un istituto paritario campano. Come scrive rainews.it