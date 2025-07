Bollette Cappelletti M5S a Fanpage | Report di Arera solleva interrogativi gravi governo dia risposte

Le recenti rivelazioni di Arera sulle possibili speculazioni nel mercato elettrico hanno scosso l’Italia, sollevando interrogativi fondamentali sulla trasparenza e il ruolo del governo. Il deputato M5S Enrico Cappelletti richiede risposte immediate, sottolineando come la situazione sia già delicata. È ora di fare piena luce: l’Italia merita chiarezza e tutela dei cittadini. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Il deputato del Movimento 5 Stelle Enrico Cappelletti commenta a Fanpage l'indagine di Arera sulle presunte speculazioni nei mercati elettrici: "La situazione è già critica, se fosse confermata sarebbe inquietante. Serve chiarezza dal governo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ipotesi bollette gonfiate per 5 mld: cosa dice l'indagine Arera e perché le opposizioni attaccano il governo.

