Oggi al via i saldi estivi in Campania 7 su 10 pronti a fare acquisti

Oggi apre ufficialmente la stagione dei saldi estivi in Campania, e quasi 7 su 10 cittadini sono già pronti a fare affari imperdibili. Nonostante il caldo possa rallentare l’entusiasmo, l’attesa per questa occasione di shopping è alta e coinvolgente. Per gli imprenditori, si tratta di un’opportunità straordinaria per rilanciare il commercio locale e conquistare nuovi clienti, creando così una rincorsa di offerte irresistibili e sconti da non perdere.

Quasi 7 campani su 10 hanno già deciso che da oggi proveranno ad accaparrarsi capi a prezzi d’affare con l’inizio dei saldi estivi. I saldi estivi, anche se avranno un inizio lento a causa del caldo, si confermano un evento molto atteso dai campani: se per gli imprenditori si tratta di uno strumento straordinario per . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Oggi al via i saldi estivi in Campania, 7 su 10 pronti a fare acquisti

In questa notizia si parla di: saldi - estivi - campania - pronti

Saldi estivi 2025, fissate le date - I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

Partono domani i #saldi estivi in quasi tutta Italia. Secondo un sondaggio Confesercenti-Ipsos, 6 italiani su 10 sono pronti ad approfittare degli sconti, con una spesa media di 218 euro a persona. In tanti, però, hanno già acquistato approfittando delle offerte an Vai su Facebook

Al via oggi in Campania i saldi estivi; Campania, saldi estivi al via: ma la partenza è rallentata dal caldo torrido - Salernonotizie.it; Al via i saldi estivi: 6 italiani su 10 pronti allo shopping.

Campania, saldi estivi al via: ma la partenza è rallentata dal caldo torrido - Stampa I saldi estivi 2025 in Campania partono tra aspettative positive e il rallentamento causato dal caldo record di questi giorni. Da salernonotizie.it

Saldi estivi al via, come evitare truffe e fregature - Partono i saldi estivi in tutta Italia: le date regione per regione, il budget previsto dagli italiani e i consigli per evitare truffe in negozio e online ... Riporta quifinanza.it