Kiev colpisce la base dei caccia russi E Mosca lancia 300 droni nella notte

In un colpo di scena che scuote la regione, Kiev colpisce le basi dei caccia russi mentre Mosca risponde lanciando 300 droni nella notte. Gli attacchi si concentrano su un aeroporto strategico, sede di Su-34, Su-35S e Su-30SM, intensificando il conflitto. Trump avverte: "Putin vuole andare fino in fondo, ma questa strada non è sostenibile". La tensione cresce, e il panorama geopolitico si trova sull’orlo di una svolta decisiva.

Nell'aeroporto colpito sono dislocati gli aerei Su-34, Su-35S e Su-30SM. Trump: "Putin vuole andare fino in fondo, non va bene".

Kiev colpisce il ponte di Crimea con esplosivi sottomarini | Medvedev: "Inevitabile la vendetta per l'attacco alle nostri basi aeree militari" - La tensione tra Ucraina e Russia raggiunge un nuovo picco dopo l'attacco di Kiev al ponte di Crimea. Medvedev avverte: la vendetta è inevitabile.

La Russia ha sferrato uno dei peggiori bombardamenti notturni dall’inizio del conflitto: colpite con missili e droni Kiev e Odessa. Centrato anche un ospedale neonatale. Il bilancio è di un morto e otto feriti. "Ogni notte - ha detto Zelensky - invece di un cessate il Vai su Facebook

