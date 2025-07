Diogo Jota il Liverpool vicino alla famiglia | verserà i restanti due anni di contratto Oggi il funerale

Il mondo del calcio piange un’icona: Diogo Jota, simbolo del Liverpool, si avvicina alla famiglia nel suo ultimo saluto. Dopo un lungo percorso, oggi si svolge il funerale alla presenza di compagni e dell’allenatore Slot, testimoniando l’affetto e il rispetto che lo accompagnano. Un momento di grande emozione e riflessione per tutti gli appassionati, che ricordano con affetto l’uomo e il calciatore che ha lasciato un segno indelebile.

L'indiscrezione della stampa portoghese. Tanti compagni e l'allenatore Slot presenti per l'ultimo saluto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Diogo Jota, il Liverpool vicino alla famiglia: verserà i restanti due anni di contratto. Oggi il funerale

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni.

«Aveva tre figli e si era sposato appena dieci giorni fa, lo scorso 22 giugno. » Diogo Jota, attaccante portoghese di 28 anni del Liverpool, è morto insieme al fratello minore André, 26 anni, in un terribile incidente stradale avvenuto in Spagna, vicino a Sanabria, Vai su Facebook

I tifosi del #Liverpool depongono fiori fuori dall'Anfield Stadium per #diogojota , calciatore morto in un incidente stradale Vai su X

