Così Golfo e Brics cavalcano insieme un’epoca di crisi della civiltà 

Cos236, Golfo e BRICS si uniscono in un'epoca di crisi della civiltà, segnando un passaggio cruciale nella storia globale. Questa non è solo una sfida geopolitica, ma un vero e proprio scontro di civiltà che mette alla prova l'identità e il senso dell'umanità. La regione indo-mediterranea, nel suo ruolo strategico, diventa il fulcro di questa trasformazione epocale, chiamando tutti noi a riflettere sul futuro che vogliamo costruire.

Non stiamo vivendo un semplice momento di crisi, ma un vero e proprio scontro di civiltà. Tuttavia, non si tratta solo di un conflitto geopolitico: è una crisi profondamente esistenziale. Al centro, l’umanità è alle prese con una crisi d’identità, una crisi di senso, che poi si riversa nella politica, nelle relazioni internazionali e nelle istituzioni. La regione indo-mediterranea — che si estende dal Medio Oriente al subcontinente indiano — resta la culla di questo perdurante scontro tra civiltà. Questa regione ospita le radici della maggior parte delle grandi religioni mondiali. Il cristianesimo è nato in quella che oggi chiamiamo Israele e Palestina. 🔗 Leggi su Formiche.net