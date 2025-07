Ordini commerciali programmi militari e spazio Un bilancio da Le Bourget

Il 55° Salone Aerospaziale di Le Bourget ha confermato il suo ruolo di piattaforma strategica per le innovazioni militari e spaziali, attirando un pubblico globale in un contesto di sfide geopolitiche e tecnologiche. Tra ordini commerciali e programmi avanzati, l'evento ha offerto uno sguardo dettagliato su come l'industria si sta adattando a un panorama incerto, delineando tendenze che plasmeranno il futuro della difesa e dell'esplorazione spaziale. Un bilancio che invita a riflettere sulle direzioni intraprese.

Il 55simo Salone Aerospaziale Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio del Bourget è stato il più ampio e partecipato di tutte le sue edizioni biennali, a partire dalla prima del 1909, esclusivamente dedicata all’aeronautica. Quest’anno il Salone si è svolto in uno scenario contestato, fortemente deteriorato e alquanto incerto e disomogeneo, che convive con una domanda internazionale per l’aerospazio e difesa in crescita tendenziale, ma dai contorni incerti e dalle prospettive non prevedibili al momento. Questa situazione si riflette nella crescita delle esigenze di sicurezza con un aumento dei budget per la difesa, la rincorsa tecnologica avviata nel conflitto ucraino che spinge e impone una fase di rapida trasformazione delle imprese e delle dottrine operative in contesti integrati multi-dominio, il dibattito centrale sull’Air Power. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ordini commerciali, programmi militari e spazio. Un bilancio da Le Bourget

