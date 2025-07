Un intero borgo affittato per un matrimonio Angelo e Penelope come Jeff Bezos

Immaginate un intero borgo immerso nel fascino dell'antico, affittato esclusivamente per celebrare l’amore tra Angelo e Penelope. Come Jeff Bezos ha fatto a Venezia, anche qui, a Monteleone di Spoleto, l’atmosfera si trasforma in un magico scenario da fiaba, coinvolgendo una comunità intera. È un modo unico per vivere un giorno indimenticabile, dove tradizione e romanticismo si intrecciano in un’esperienza straordinaria. E così, il paesino si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia...

Monteleone di Spoleto (Perugia), 5 luglio 2025 – Un intero borgo affittato per un matrimonio. Un po’ come ha fatto il patron di Amazon, Jeff Bezos, per le sue nozze a Venezia. Qui la scala è ‘leggermente’ ridotta e i novelli sposi non sono personaggi famosi, ma il concetto è più o meno lo stesso. Accade nel borgo di Monteleone di Spoleto, in provincia di Perugia, 540 anime che nella giornata di oggi, sabato 5 luglio, vedranno il loro paesino affittato interamente per un matrimonio. Un evento esclusivo che segna l'inizio di una nuova vocazione per il paese: diventare una meta di charme per matrimoni di lusso e valore simbolico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un intero borgo affittato per un matrimonio. Angelo e Penelope come Jeff Bezos

In questa notizia si parla di: intero - borgo - affittato - matrimonio

Le vie del paese diventano location di un matrimonio, Monteleone si fa famiglia. Per la prima volta nella sua storia, l’intero borgo di Monteleone di Spoleto – uno dei più belli e autentici d’Italia – sarà affittato... http://ow.ly/3RVw106eQRc [http://TuttOggi.info] #do Vai su X

Raz Degan possiede una proprietà esclusiva e incantevole disponibile per l'affitto. La proprietà si articola in residenze indipendenti circondate da oltre 10 ettari di verde. Il complesso si trova nella Valle d’Itria, nel piccolo borgo di Cisternino, in provincia di Brin Vai su Facebook

Un intero borgo affittato per un matrimonio. Angelo e Penelope come Jeff Bezos; Monteleone di Spoleto, il primo matrimonio che affitta l’intero borgo; Le vie del paese diventano location di un matrimonio, Monteleone si fa famiglia.

C’è un paese in Umbria che è stato interamente affittato per un matrimonio - Si tratta di Monteleone di Spoleto che oggi 5 luglio ospita il ricevimento di nozze di Angelo e Penelope: i novelli ... Come scrive umbria24.it

'Matrimonio nel borgo', esperti a Pettorano sul Gizio - Si parlerà di 'Destination Wedding' e di tutte le numerose attività collegate domani, venerdì 24 giugno, dalle 17, al Castello Cantelmo di Pettorano sul Gizio (L'Aquila) nel primo incontro del ... Riporta ansa.it