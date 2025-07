Conseguite le prime lauree in Intelligenza artificiale conseguite da Intelligenza umane

L'innovazione si fa strada tra le mura accademiche: dall'Università Statale di Milano arrivano i primi laureati in Human-Centered Artificial Intelligence, un corso che mette al centro l'uomo nel mondo dell’AI. È affascinante pensare a un futuro in cui le intelligenze artificiali possano studiare e comprendere le nostre menti. La strada è appena iniziata: chissà quali nuovi orizzonti ci riserverà questa evoluzione.

Chissà se un giorno saranno rilasciate lauree ad Intelligenze artificiali che hanno studiato il funzionamento delle Intelligenze umane. Al momento, pare che le cose vadano in una direzione più "naturale". Così, è notizia di poche ore fa che presso l’Università Statale di Milano si sono laureati i primi tre studenti del corso magistrale in Human-Centered Artificial Intelligence, programma avviato nell’anno accademico 2023-2024 e realizzato in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca e l’Università di Pavia. Il corso, completamente in inglese, ha puntato a formare figure professionali in grado di integrare le applicazioni dell’intelligenza artificiale all’interno di contesti interdisciplinari. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

