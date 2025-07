San Felice Circeo siglato contratto tra il Comune e il Comando dei Vigili del fuoco

San Felice Circeo, 5 luglio 2025 – E’ stato firmato il contratto, tra il Comune di San Felice Circeo nella persona del Sindaco Monia Di Cosimo e il Comando dei Vigili del Fuoco di Latina nella persona del Comandante Piergiacomo Cancelliere, che sancisce l’accordo per l’uso, di una parte dell’immobile sito in San Felice Circeo via Risaliti, giĂ sede del gruppo di Protezione Civile Comunale di San Felice Circeo. Il contratto prevede l’utilizzo della struttura, al personale VF, quale sede del “Servizio D.O.S. 2025” p revisto in convenzione Regionale dal 010725 al 151025 come potenziamento del Servizio Antincendio Boschivo del C. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

