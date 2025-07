Spagna esplosioni e incendio in fabbrica di batterie al litio nube tossica sopra lo stabilimento evacuati i comuni limitrofi - VIDEO

Una notte di caos e preoccupazione in Spagna: un devastante incendio in una fabbrica di batterie al litio ha provocato esplosioni multiple, rilasciando una nube tossica sopra lo stabilimento. I comuni limitrofi sono stati immediatamente evacuati, mentre le autorità monitorano la situazione. Nessun ferito è stato segnalato finora, ma il rischio ambientale rimane elevato. Ecco cosa sta succedendo davvero in questo incidente che ha scosso la regione.

L'incendio è scoppiato poco dopo le 19 di venerdì, con gli abitanti dei comuni vicini che sono stati subito allertati; nessuno sarebbe rimasto ferito dall'esplosione Numerose esplosioni hanno dato origine a un incendio all'interno di una fabbrica di batterie al litio situata in un polo indust.

